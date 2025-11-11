На Гуляйпільському напрямку українські бійці відбили три атаки ворога

Російські війська у ході жорстких боїв просунулись вперед і захопили три населених пункти у Запорізькій області. Про це у вівторок, 11 листопада, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Росіяни підвищили активність у Запорізькій області. За його словами, для інфільтрації між українськими позиціями ворог використовує густий туман. Зокрема, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, там росіяни в ході жорстких боїв просунулись вперед і захопили три населених пункти. Крім цього, українські військові ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове.