Сили оборони відійшли з кількох позицій на Запоріжжі

Сили оборони України відійшли з кількох позицій на Запоріжжі. Таке рішення військові ухвалили через активізацію російських обстрілів та штурмів. Про це у вівторок, 11 листопада, повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Сил оборони Півдня.

Як розповіли військові, на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках протягом останніх днів тривають інтенсивні бої. Росіяни застосовують види наявного озброєння, щоб витіснити українських військових з позицій. Щоб зберегти життя захисників Сили оборони ухвалили рішення щодо відступу з деяких позицій.

«Внаслідок активізації ворожих штурмових дій, численних спроб інфільтрації, посилення масованого вогневого впливу на наші позиції (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2 тис. боєприпасів) і фактичного знищення усіх укриттів і укріплень, з метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони зазначають, що окупанти намагаються закріпитися у зазначених населених пунктах, але українські захисники «усіма силами протидіють їхнім спробам». Також тривають жорсткі бої за Яблукове, Рівнопілля та Солодке.

«Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського. Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові та інші підрозділи», – наголосили у Силах оборони.

10 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що у «сірій зоні» Запорізької області росіяни збільшили присутність. Крім того, за даними аналітиків, російські військові змогли повністю окупувати населений пункт Успенівка.

«На жаль, кількісна перевага противника дається взнаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйполе, адже окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто й ускладнює перебування позицій в Зеленому Гаю та Високому (Червоному)», – зазначили аналітики.

