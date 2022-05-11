Російські війська снарядами та ракетами зруйнували в Україні 600 медзакладів, повідомило Міністерство охорони здоров’я в середу, 11 травня. З цих 600 закладів ущент знищена 101 лікарня. Їхнє відновлення неможливе.

Також окупанти зруйнували 450 аптек і розстріляли чи захопили майже 200 автомобілів екстреної медичної допомоги. У МОЗ наголосили, що Росія нехтує всіма нормами та конвенціями міжнародного права.

«За кожною цією цифрою – життя сміливого українця. Життя того, хто вчасно не доїхав до лікарні, або кому не було куди їхати, або тих, кого просто не пропустили російські військові, і вони не змогли вчасно отримати необхідну медичну допомогу», – зазначили в МОЗ.

Додамо, що росіяни в Україні нищать не лише лікарні, але й житлові будинки, школи, музеї, торгові центри, склади із зерном, залізничні колії та мости, а також нафтобази. Водночас російська пропаганда переконує, що загарбники б'ють лише по військовій інфраструктурі.