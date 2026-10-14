Пожежу, що виникла внаслідок атаки, гасили майже три години

У ніч на середу, 14 жовтня, російські окупанти атакували Луцьк, застосувавши реактивний дрон. Він влучив на території нафтобази, повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Про реактивний безпілотник у напрямку Луцька у пресслужбі Повітряних сил повідомили близько 02:00 14 жовтня. Згодом у місті прогримів вибух.

«Сьогодні вночі в Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на території нафтобази», – повідомив Андрій Разумовський.

Рятувальники гасили пожежу майже три години. Інформації про постраждалих від місцевої влади не надходило.

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Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня росіяни також атакували Тернопіль. Ворожий реактивний дрон вдарив по адміністративному приміщенню.

Крім того, окупанти завдали понад десятка ударів по Хмельниччині. Внаслідок атак знищений останній великий логістичний хаб мережі гіпермаркетів Епіцентр, горіла АЗС та будинки в Хмельницькому.