Реактивний безпілотник атакував Тернопіль

Пізно ввечері 13 жовтня російські окупанти атакували Тернопіль реактивним безпілотником. Дрон влучив в одне з адміністративних приміщень, повідомив 14 жовтня голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

У пресслужбі Повітряних сил повідомили про рух безпілотника у напрямку Тернополя близько 23:25. Згодом у місті пролунали вибухи.

Опівночі Тарас Пастух підтвердив атаку на Тернопіль та повідомив, що місто атакував реактивний безпілотник.

«На жаль, о 23:44 у м. Тернопіль відбулося влучання в одне з адміністративних приміщень», – повідомив посадовець.

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Доповнено о 09:45. У пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок атаки виникла пожежа на другому поверсі будівлі. За даними рятувальників, постраждалих через російський удар немає.

Голова ОВА звернувся до мешканців з проханням не поширювати фото, відео та дані про локацію падіння БпЛА.

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Нагадаємо, протягом 13 жовтня росіяни били реактивними безпілотниками по низці західних областей України. Зокрема, під атаки БпЛА тричі потрапляла Львівщина – там збиті російські дрони пошкодили житлові будівлі в Мурованому та Малехові, є постраждалі.

Крім того, росіяни вдарили по будівлі університету в Рівному, внаслідок чого пошкоджений фасад та частково другий поверх. Постраждали 20 людей, двоє з них – у важкому стані.

Також під атаку 13 жовтня потрапила Хмельниччина – там БпЛА вдарив по медичному закладу. Внаслідок атаки постраждали четверо пацієнтів.