«Бійський олеумний завод» використовує обладнання Siemens

Російський завод з виробництва вибухових речовин купив обладнання міжнародного концерну Siemens через мережу посередників, попри санкції Заходу. Про це повідомило агентство Reuters 7 серпня.

«Бійський олеумний завод» в Алтайському краї придбав обладнання Siemens через російського посередника, який своєю чергою закуповує промислові технології у китайських перекупників.

Згідно з документами про закупівлі, у жовтні 2022 року «Бійський олеумний завод» підписав угоду про закупівлю обладнання Siemens у російського посередника «Техприбор». Останній, незадовго до закінчення терміну договору, отримав вантаж від китайського постачальника промислового обладнання Huizhou Funn Tek.

«Зіставивши коди продукції Siemens з митними кодами та переглянувши описи в документах, Reuters встановило, що два пристрої регулювання потужності Siemens, поставлені Huizhou Funn Tek, були ідентичні моделям, замовленим “Бійським олеумним заводом”», – ідеться в повідомленні.

Уже у 2023 році «Техприбор» імпортувала ще кілька партій обладнання Siemens від компанії New Source Automation, також з Китаю.

Речник Siemens у коментарі агентству повідомив, що фірма суворо дотримується міжнародних санкцій і вимагає того ж від своїх клієнтів, але додав, що деякі товари можуть потрапити до Росії без її відома.

Завдяки автоматизованим верстатам РФ може виробляти більше боєприпасів, попри наявний брак робочої сили. Росія має обмежений досвід виробництва власних автоматизованих верстатів, тому виробники оборонної продукції часто змушені імпортувати їх.

Зауважимо, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у міжнародного концерну Siemens склалися економічно хороші історично та бізнесові зв’язки з РФ. Він додав, що виробникам потрібно докладати більше зусиль, аби їхні товари не потрапляли до Росії.

«Бійський олеумний завод» розташований недалеко від сибірського міста Бійськ, приблизно за 3000 км на схід від Москви. Він виробляє вибухові речовини, зокрема тротил та гексоген. Підприємство є підрозділом підсанкційного заводу імені Я. М. Свердлова в Дзержинську Нижньогородської області.

У травні Reuters повідомляло, що РФ розширює «Бійський олеумний завод» для виробництва вибухових речовин, які використовуються в артилерійських снарядах та в інших боєприпасах на війні в Україні.