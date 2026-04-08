Розклад святкових богослужінь у церквах Хмельницького на Велику суботу та Великдень
Цьогоріч християни східного обряду святкуватимуть Воскресіння Христове 12 квітня
У неділю, 12 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Великдень. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Хмельницького.
Храм всіх Святих Землі Української (вул. Тернопільська, 24)
11 квітня: Велика субота
- 07:00 – сповідь;
- 08:00 – літургія;
- 15:00 – молебень;
- 15:00–19:00 – освячення пасок;
- 23:30 – чин поховання Плащаниці.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – Хресний хід;
- 00:30 – утреня;
- 02:00 – пасхальна літургія;
- 04:30–09:00 – освячення пасок.
Храм Святого Архистратига Божого Михаїла (вулиця Шухевича, 4А)
11 квітня: Велика субота
- 08:00 – часи;
- 08:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 15:30 – освячення пасок (для дітей);
- 18:00 – Полуношниця, Хресний хід, рання. Після закінчення – освячення пасок.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 04:30 – воскресні часи;
- 05:00 – літургія. Після закінчення – освячення пасок.
Храм Святого Пантелеймона Цілителя (вул. Івана Мазепи, 26/1)
11 квітня: Велика субота
- 17:30 – занесення плащаниці;
- 18:00 – пасхальна рання;
- 19:30 – освячення пасок.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 06:00 – літургія;
- 07:30 – освячення пасок.
Парафія Новомучеників Українського Народу УГКЦ (вул, Кам'янецька, 94/3А)
11 квітня: Велика субота
- 10:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 12:00–20:00 – освячення пасок.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – всенічне пасхальне богослужіння;
- 03:30 – літургія;
- 05:00–10:00 – освячення пасок;
- 10:00 – літургія;
- 11:00–13:00 – освячення пасок.
Додамо, що у великодню ніч, з 11 на 12 квітня, комендантська година на Хмельниччині буде скорочена й діятиме з 00:00 до 03:00. Відповідне рішення ухвалила рада оборони Хмельницької області.