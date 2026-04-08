Віряни зможуть відвідати богослужіння без порушення встановлених правил

У великодню ніч, з 11 на 12 квітня, комендантська година на Хмельниччині діятиме з 00:00 до 03:00. Відповідне рішення під час засідання у вівторок, 7 квітня, ухвалила рада оборони Хмельницької області.

«Це дасть можливість вірянам відвідати богослужіння без порушення встановлених правил. Проте комендантську годину повністю не скасовано», – зауважив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Зазначимо, що нині комендантська година на Хмельниччині триває з 00:00 до 05:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, зокрема у закладах громадського харчування, розважальних закладах тощо. Винятком є прямування до укриття під час повітряної тривоги.

Водночас із січня 2026 року Кабінет міністрів України дозволив запроваджувати гнучкі правила комендантської години по регіонах на період надзвичайної ситуації в енергетиці.