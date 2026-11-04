Фейкові сповіщення в застосунку «Повітряна тривога»

Фейкові сповіщення в застосунку «Повітряна тривога» з’явилися через несанкціонований доступ до інтерфейсу оператора, а не внаслідок зламу мобільного застосунку. Розробники запевнили, що встановлене на смартфонах програмне забезпечення не становить загрози для пристроїв і персональних даних користувачів. Про це повідомила команда розробників застосунку у вівторок, 3 листопада.

За їхніми поясненнями, зловмисники отримали доступ до інтерфейсу оператора, через який до системи передавали неправдиві повідомлення. У результаті користувачі отримували сповіщення про неіснуючу радіаційну небезпеку, хімічну атаку та вуличні бої. Також надходили спеціально сформовані повідомлення російською мовою з посиланням на сторонній телеграм-канал.

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Розробники не стали розкривати всі технічні подробиці інциденту через міркування безпеки та чутливість теми. Команди застосунку разом із профільними службами та міністерствами оперативно зупинили роботу інтерфейсу оператора й серверної частини. Після перевірок та усунення причин атаки протягом двох годин відновили роботу системи та основні функції застосунку – push-сповіщення про повітряні тривоги й інші рівні небезпеки.

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Наразі команда продовжує аудит безпеки та працює над відновленням відображення повітряних цілей на мапі.

«Продовжуємо працювати над аудитом безпеки та відновленням відображення цілей на карті. Стабільна та надійна робота застосунку – це ключовий пріоритет для всієї команди, розробники працюють фактично без перерв», – йдеться у повідомленні.

Окремо розробники спростували повідомлення про нібито витік даних, злам акаунтів і телефонів користувачів або наявність вірусних файлів у застосунку. За їхніми словами, «Повітряна тривога» не зберігає та не передає персональні дані й не має доступу до важливих функцій смартфонів.

«Інформація про витік даних, злам акаунтів чи телефонів користувачів, а також наявність вірусних файлів у застосунку, яка поширюється в соціальних мережах, не відповідає дійсності», – наголосили розробники.

Вони також закликали не поширювати неперевірені твердження, які можуть спонукати людей видаляти застосунок. За словами команди, він майже п’ять років залишається одним із ключових джерел сповіщень про загрози.

Нагадаємо, ввечері 1 листопада користувачі застосунку почали отримувати фейкові повідомлення про радіаційну та ядерну небезпеку, а також вуличні бої. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що відповідних загроз не було.

Після цього у ніч проти 2 листопада кібератаки зазнала російська система Міністерства надзвичайних ситуацій. Тоді жителі Росії отримали повідомлення про нібито загрозу запуску ядерних боєголовок із носіїв P1-SUN.