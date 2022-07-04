Розвідка попередила родичів військовополонених про шахрайські дзвінки росіян
Росіяни під виглядом українських держорганів чи ГО виманюють дані військових, щоб нібито допомогти їх визволити
Російські спецслужби під виглядом уповноважених державних служб або представників громадських організацій виманюють інформацію у родичів полонених українських військовослужбовців, щоб нібито допомогти їх визволити, повідомило 4 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони.
«Свої звернення пояснювали нібито метою “надати інформацію” про військового або “сприяти визволенню з полону”. Але! В кожному із цих випадків передача будь-якої інформації жодним чином не допомагала нашим військовим, які опинились в біді», – йдеться у повідомленні.
У розвідці наголосили, що персональні дані – це важлива інформація, яка може бути використана проти українських військових, їхніх родин та країни загалом. Зокрема, такі відомості також можуть становити небезпеку для полоненого, оскільки його дані можуть бути оприлюднені в інформаційному просторі із негативними закликами.
«У разі позначення останнього відомого місця перебування чи дислокації військового або частини, у якій він проходить службу, та місця її дислокації, витік інформації може призвести до розвідувальних дій з ворожої сторони та становити небезпеку життю інших захисників», – попередили в ГУР Міноборони.
Також там додали, що надана інформація може бути використана проти самих родичів військовополонених. Зокрема, з ними можуть зв'язатися російські структури з метою «отримання викупу».
«При цьому, марно очікувати реального повернення ваших рідних. Адже всі ці дії відбуваються нелегально і реальних повноважень “зв'язкові” не мають. З тієї ж причини не варто очікувати на повернення коштів у разі “невдачі”», – зазначили у розвідці.
У ГУР нагадали, що обміном полонених чи пошуком зниклих безвісти захисників займаються лише органи державної влади та відповідальні установи чи організації і закликали уважно ставитись до телефонних дзвінків і повідомлень та користуватись лише перевіреними офіційними ресурсами.