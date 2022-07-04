Російські спецслужби під виглядом уповноважених державних служб або представників громадських організацій виманюють інформацію у родичів полонених українських військовослужбовців, щоб нібито допомогти їх визволити, повідомило 4 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Свої звернення пояснювали нібито метою “надати інформацію” про військового або “сприяти визволенню з полону”. Але! В кожному із цих випадків передача будь-якої інформації жодним чином не допомагала нашим військовим, які опинились в біді», – йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що персональні дані – це важлива інформація, яка може бути використана проти українських військових, їхніх родин та країни загалом. Зокрема, такі відомості також можуть становити небезпеку для полоненого, оскільки його дані можуть бути оприлюднені в інформаційному просторі із негативними закликами.

«У разі позначення останнього відомого місця перебування чи дислокації військового або частини, у якій він проходить службу, та місця її дислокації, витік інформації може призвести до розвідувальних дій з ворожої сторони та становити небезпеку життю інших захисників», – попередили в ГУР Міноборони.

Також там додали, що надана інформація може бути використана проти самих родичів військовополонених. Зокрема, з ними можуть зв'язатися російські структури з метою «отримання викупу».

«При цьому, марно очікувати реального повернення ваших рідних. Адже всі ці дії відбуваються нелегально і реальних повноважень “зв'язкові” не мають. З тієї ж причини не варто очікувати на повернення коштів у разі “невдачі”», – зазначили у розвідці.

У ГУР нагадали, що обміном полонених чи пошуком зниклих безвісти захисників займаються лише органи державної влади та відповідальні установи чи організації і закликали уважно ставитись до телефонних дзвінків і повідомлень та користуватись лише перевіреними офіційними ресурсами.