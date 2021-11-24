Чернетка демонструє низку помилок відомого фізика під час формулювання його теорії відносності

Аукціонний дім Christie's у Парижі продав чернетку із розрахунками фізика Альберта Ейнштейна щодо теорії відносності за 11,6 млн євро. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на заяву аукціонного дому.

54-сторінковий документ був написаний німецьким фізиком разом з його близьким другом, швейцарським інженером Мікеле Бессо в Берліні та Цюріху між 1913 та 1914 роками. Це один з двох рукописів Ейнштейна, що збереглися, і які мають відношення до розробки теорії відносності, яка його прославила. Крім того, проданий лот став найдорожчим науковим рукописом, який будь-коли йшов з аукціону у Франції.

Хто став покупцем манускрипту, написаного рукою Ейнштейна, не повідомляється.

Як зазначив експерт аукціонного будинку Вінсент Беллой, чернетка демонструє низку помилок фізика під час формулювання його теорії відносності, пише ВВС.

«Ейнштейн – той, хто зберігав дуже мало нотаток, тому сам факт, що рукопис зберігся і потрапив до нас, уже робить його надзвичайним», – резюмував Беллой.

54-сторінковий манускрипт містить записи ранньої версії рівнянь гравітаційного поля, що стали основою загальної теорії відносності. Обчислення у документі серед іншого присвячені пояснення аномалії орбіти Меркурія.

В Christieʼs повідомили, що рукопис був збережений для нащадків завдяки Бессо, взагалі факт збереження документу називають «майже дивом», оскільки Ейнштейн навряд чи втримався б за те, що він вважав за простий робочий документ, інформує Naked Science.

Зауважимо, що у травні 2021 року лист Альберта Ейнштейна, що містить відому формулу E=mc², продали на аукціоні у США за 1,2 млн доларів.

Альберт Ейнштейн є одним із найбільших фізиків-теоретиків усіх часів. Його теорії відносності зробили революцію у фізиці, представивши нові способи поглянути на рух обʼєктів у просторі та часі. У 1921 році Ейнштейн отримав Нобелівську премію з фізики.