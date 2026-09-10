Марцінків заявив, що місто посилює боротьбу з «графітчиками-хуліганами»

У четвер, 10 вересня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що місто посилює боротьбу з авторами графіті, які розмальовують стіни пам’яток архітектури. В ефірі радіо «Західний полюс» міський голова запропонував малювати графіті на стіні ЛРЗ.

Сталося це на тлі затримання підлітків, які розмалювали фасад Івано-Франківської обласної філармонії. 4 вересня 18-річного студента місцевого художнього училища та його 17-річного приятеля притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство, також вони зобов’язалися відновити фасад пам’ятки.

«Зараз ми посилюємо боротьбу з так званими графітчиками. Графіті – гарно, якщо це мурал, а якщо якісь обмальовки, підписи на пам’ятках архітектури – гидко. Тому на ЛРЗ даємо стіну – локація непогана. Там можете малювати, що хочете, а в місті – зась», – сказав Руслан Марцінків.

Зазначимо, Локомотиворемонтний завод розташований на вул. Залізничній, 22 в Івано-Франківську. З 1866 року тут виготовляють та ремонтують рухомий склад для залізничних перевезень. Окрім «Укрзалізниці», із заводом співпрацюють гірничо-збагачувальні комбінати України та Казахстану, а також підприємства з Грузії, Латвії, Литви та Молдови.

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За даними аналітичної системи Youcontrol, усіма акціями заводу володіє громада Івано-Франківська, а саме Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства міської ради.