Гасіння ускладнюють пориви вітру швидкістю 15–20 м/с

Між селами Рівня та Сваричів Калуського району продовжує горіти родовище торфу. До ліквідації пожежі залучили 40 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Про пожежу на родовищі у ДСНС вперше повідомили 3 вересня. Тоді рятувальникам вдалося ліквідувати осередки займання торфу на площі 3,7 га. Відкритого вогню на поверхні вже не було, однак у ґрунті продовжили тліти коріння і деревина.

У понеділок, 7 вересня, у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області зазначили, що станом на 6:30 площа тліючого моху та торфу складає 1,9 га.

«На площі 4,1 га осередки вже ліквідовано, зокрема 0,22 га торфу. Роботу рятувальників ускладнюють пориви вітру швидкістю 15–20 м/с», – зазначили в ДСНС.

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На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. У відомстві додали, що загрози населеним пунктам наразі немає.