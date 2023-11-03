Cпецмашину виготовили на заводі Iveco Magirus GmbH у німецькому місті Ульм

Івано-Франківські рятувальники отримали нову пожежну автодрабину Iveco-Magirus M32L-AS. Автомобіль аварійно-рятувальному загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області передала компанія «Променергообладнання».

Як йдеться у повідомленні компанії, спецмашину виготовили на заводі Iveco Magirus GmbH у німецькому місті Ульм. Ця компанія має більше ніж 150-річний досвід виготовлення протипожежної техніки.

«Ще одна автодрабина виробництва Magirus готова до використання українськими рятувальниками. Відповідно до потреби ДСНС, ми доукомплектували техніку всім необхідним обладнанням від провідних європейських виробників, – зазначає Андрій Заліський, директор «Променергообладнання». – Спецтехніка поповнить парк Служби порятунку і допоможе рятувати життя та ліквідовувати складні пожежі».

Автодрабина Magirus – унікальний, інноваційний агрегат. Драбина має довжину 32 метри, що забезпечує можливість евакуації людей і гасіння пожеж на висоті 9-10 поверхів. Дублюючий пост керування у люльці дозволяє рятувальнику з точністю до сантиметрів підводити люльку до потрібного місця у горизонтальній і вертикальній площині. Вантажопідйомність люльки становить 400 кг, що дає змогу піднятися двом рятувальникам й евакуювати двох людей. Окрім того, під час пожежі водій-оператор може підводити стрілу драбини вогню без людей і через лафетний ствол гасити пожежу.

Верхня секція решітчастої автодрабини має додаткове технічне рішення – ламається навпіл, що дає більше можливостей для проведення протипожежних та рятувальних робіт. Завдяки особливостям конструкції – автодрабину можна також використовувати як підйомний кран.

Передана франківським рятувальникам протипожежна автодрабина має розширений функціонал. Компанія «Променергообладнання» доукомплектувала машину додатковим обладнанням. Установка отримала пожежні напірні рукава Gollmer & Hummel GmbH, пересувний пінозмішувач Delta Fire Ltd, лафетний ствол ALCO, гідравлічний пристрій на акумуляторах WEBER-Hydraulik GmbH, пожежні шоломи, сигнальні ліхтарі.

Рятувальники з Івано-Франківська та водії-оператори пройшли тижневе навчання на заводі Magirus у Пожежній академії підприємства. Навчальний курс організувала компанія «Променергообладнання» –офіційний постачальник Magirus GmbH в Україні.

1 листопада аварійно-рятувальний загін ДСНС у Волинській області також отримав нову пожежну спецмашину-драбину від німецького виробника Iveco-Magirus M32L-AS. А на початку жовтня «Променергообладнання» передало тернопільським рятувальникам таку ж автодрабину.