Німці передали Львову автоцистерну Iveco та аварійно-рятувальний автомобіль важкого типу САРМ

Львівські рятувальники отримали дві пожежні машини та спеціальне обладнання від пожежної служби німецького міста Дельбрюк. Про це 11 червня повідомили в ГУ ДСНС Львівщини.

У межах гуманітарної допомоги, пожежники Дельбрюка передали управлінню ДСНС Львівської області автоцистерну Iveco та аварійно-рятувальний автомобіль важкого типу САРМ. Автомобілі укомплектовані новітнім обладнанням. Крім того, львівські рятувальники отримали обладнання для ліквідації небезпечних розливів хімічних речовин.

Нагадаємо, раніше Італія передала українським рятувальникам 45 спецавтомобілів, Британія – парк пожежно-рятувальної техніки – 15 пожежних, два рятувальних автомобілі, а також колінчатий підіймач, а Польща подарувала Бібрській громаді на Львівщині два пожежні автомобілі.