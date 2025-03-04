Івану Охлобистіну оголосили кілька підозр за заклики вбивати українців

Служба безпеки України оголосила підозру 58-річному російському актору Івану Охлобистіну, який закликав до окупації українських територій та продовження російської збройної агресії. Про це у вівторок, 4 березня, повідомили у пресслужбі СБУ. Іван Охлобистін найбільш відомий за роллю завідувача терапевтичним відділенням Андрєя Бикова у російському серіалі «Інтерни».

За даними слідчих, у 2022 році Іван Охлобистін брав участь у концерті-мітингу на Червоній площі в Москві, під час якого святкували фейкове приєднання до складу Росії тимчасово окупованих територій України. Російський актор зі сцени закликав до продовження війни проти України, вбивства українців та окупації нових українських територій.

«Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи фігуранта, де він агітував до поширення кремлівського режиму по всій території України. За публічну підтримку рашизму, зокрема воєнних злочинів окупаційних угруповань Росії, кремль регулярно відзначає фігуранта різними нагородами, як ідейного пропагандиста», – зазначили у СБУ.

СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу, яка підтвердила підривну діяльність Охлобистіна на користь країни-агресора. Слідчі заочного оголосили російському актору підозри у посяганні на територіальну цілісність України, пропаганді війни та виправдовуванні російської збройної агресії і глорифікації її учасників.

Зазначимо, що Іван Охлобистін з 2014 року активно підтримує російську збройну агресію проти України. Зокрема, у листопаді 2014 року він приїжджав до так званої ДНР аби підтримати псевдореспубліку. Перебуваючи у так званій ДНР він зробив подарунки ватажку бойовиків Арсену Павлову із позивним «Моторола» та його дружині. Охлобистін також закликав російських військових окупувати українську Одесу. У 2021 році актор закликав Путіна атакувати українські міста та вбивати українців. У 2022 році підтримав російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Додамо, що у 2014 році Україна, Латвія та Естонія заборонили Охлобистіну в’їзд до країн. З жовтня 2022 року актор перебуває у санкційному списку України, а з червня 2024 року – у санкційному списку Євросоюзу.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Україні до 10 років ув’язення заочно засудили російського актора та депутата держдуми 61-річного Дмітрія Пєвцова. Він неодноразово закликав захопити Україну та підтримував російське повномасштабне вторгнення.