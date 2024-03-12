Затриманим загрожує довічне увʼязнення

Співробітники Служби безпеки України нейтралізували у Києві злочинну організацію, яка здійснювала інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. За даними слідчих, організація діяла при УПЦ (МП) та продукувала проросійські наративи, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та розпалити релігійну ворожнечу. Про це у вівторок, 12 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Організація поширювала дописи та відеосюжети, у яких виправдовувала розпочату Росією війну проти України, а також підбурювали до міжконфесійної ворожнечі. Підготовлений контент публікували у десятках підконтрольних Telegram-каналів та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ (МП).

«Одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво підхоплювали центральні телеканали та інтернет-видання Росії для поширення фейків про Україну. Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами», – йдеться у повідомленні.

СБУ викрила понад 15 учасників угруповання та затримала чотирьох ключових фігурантів. Серед них – один з очільників київського храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби. Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Чотирьом затриманим слідчі повідомили про підозри за пʼятьма статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, що вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність;

розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою;

виправдовування збройної агресії Росії проти України;

створення та участь у злочинній організації.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу – тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

У СБУ зазначили, що це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ Росії.

У СБУ не вказують назву організації, але вранці 12 березня «Союз православних журналістів» повідомив, що СБУ проводять обшуки у співробітників СПЖ.

Зазначимо, що «Союз православних журналістів» підтримує та захищає інтереси УПЦ МП. Як зазначає «Детектор медіа», на сайті СПЖ немає інформації про власників, керівників та редакцію. За даними opendatabot, кінцевим бенефіціаром та директором «О.М.С.В.П. Груп» є Владислав Мельохін.