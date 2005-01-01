СБУ розпочала провадження проти Андрія Портнова за статтею про державну зраду

Андрія Портнова підозрюють у підготовці постанови, яку прийняла Верховна Рада Криму перед окупацією

Проти першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова розпочато кримінальне провадження за статтею про державну зраду. Відповідне провадження СБУ відкрила у відповідь на заяву активістів до правоохоронних органів про ймовірну причетність Портнова до анексії Криму.

«СБУ розпочала провадження щодо Портнова за статтею “Державна зрада”. Слідчий відділ Головного управління СБУ в АР Крим уже веде досудове розслідування у справі про державну зраду, а відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – написав у Facebook народний депутат України Андрій Левус.

За словами нардепа, Портнова важливо притягнути до кримінальної відповідальності не лише тому, що він у минулому сприяв окупації української території, а й тому, що «він і зараз несе загрозу українській незалежності».

«Не так давно з’явився в ефірі телеканалу ZIK, розхитуючи внутрішню ситуацію своїми заявами. Ми стежитимемо, щоб відповідні держоргани виявляли та знешкоджували реваншистів та ворогів», – написав Левус.

До слова, раніше прокуратура Криму почала перевірку причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова. Під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича прокурори оприлюднили телефонну розмову між радником президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось «Володимиром Андрійовичем», яку записала українська розвідка 1 березня 2014 року. У розмові Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, котру підготував Портнов.

Наразі відомо, що Портнов перебуває в Австрії.