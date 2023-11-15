У середу, 15 листопада, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, чому львівські студенти вимагають звільнити з роботи одіозну Ірину Фаріон, а СБУ відкрила проти неї кримінальне провадження.

Скандал за участі політикині і мовознавиці Ірини Фаріон перетворюється у багатосерійну виставу з елементами фарсу. Короткий зміст минулих серій такий: Фаріон в ефірі Яніни Соколової відмовилась визнати українцями наших російськомовних військових і зробила все, аби їх образити. Реакція захисників була промовистою і подекуди надмірною. Далі політикиня кинулась публікувати в Telegram листи своїх прихильників, чим підставила студента з Криму Максима Глєбова. Студента затримали ФСБшники і змусили просити вибачення на камеру.

Згодом відреагували Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева. Дії Фаріон називали злочином і обіцяли притягнути її до відповідальності.

І на цьому ситуація не затихла, оскільки сотні студентів у Львові вийшли із вимогою звільнити Ірину Фаріон з роботи в Національному університеті «Львівська Політехніка». А «свободівка» написала звернення до Президента Зеленського, Головнокомандувача Залужного і Міністра оборони Умєрова з закликом вжити заходів щодо кількох дуже відомих бойових офіцерів, які недостатньо її поважають. До речі, ще зовсім недавно Фаріон в телеефірах називала Президента «зеленою шмарклею, яка сидить на троні нашої держави», а тепер пише йому звернення.

Ну, і вже сьогодні Служба Безпеки України заявила про відкриття кримінального провадження проти Ірини Фаріон. СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань екс-депутатки. Слова і дії «свободівки», ймовірно, порушують чотири статті Кримінального кодексу України. А саме:

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

ст.182 (порушення недоторканості приватного життя).

Останні дві статті стосуються саме інциденту із затриманням російськими спецслужбами в Криму студента Максима Глєбова.

Сама ж Фаріон ситуацію на анексованому півострові назвала провокацією, однак вона ніяк не пояснила, чому оприлюднила ім’я Максима Глєбова, який їй довірився і написав відвертого листа.

У скандалі з Фаріон приємно відзначити саме реакцію активної молоді. Сотні студентів у Львові зійшлися під стінами головного корпусу Політехніки із плакатами: «Геть комуністку Фаріон» та «Легко прикриватися патріотизмом, коли твою спину прикривають військові», «Колишніх комуністів не буває». Студенти вимагали вибачень Фаріон і її звільнення з університету.

Адміністрація університету поки не хоче звільняти одіозну викладачку, яка за деякими свідченнями могла викинути чийсь конспект у вікно лише за російське прізвище того чи іншого спудея. Наразі учасникам протесту вдалося домогтися створення комісії, яка розгляне скандальну ситуацію. [ввечері 16 листопада стало відомо, що «Львівська політехніка» Ірину Фаріон звільнила].

Отож молоді українці навідріз відмовляються, щоб уособленням захисту нашої мови і культури була Ірина Фаріон. І це бажання зрозуміле, оскільки вислови і заяви Фаріон працюють на шкоду і розкол країни. Тепер будь-кого з принциповою позицією щодо української мови можливо таврувати порівнянням з Фаріон. Істерика, образи та інші методи цієї скандалістки не працюють на користь українізації. І влучно сказав Сергій Стерненко, що Фаріон – це Арестович навиворіт.

Доводилось також читати коментарі, що вся ця історія – провокація росіян, щоб розколоти патріотичних українців. Та якщо це справді сценарій, то виходить, що Ірина Фаріон свідомо йому підігрувала. Саме вона виклала лист студента з Криму з його іменем, чим підставила хлопця. І при цьому Фаріон різко відкинула прохання підписників закрити персональні дані Максима Глєбова.

Коли ж прихильники «свободівки» заявляють, що студент підставний, бо не може бути в Криму української філології, то вони забувають, що «головна мовознавиця країни» не піддавала сумніву того, що цей хлопець із Керчі справді вивчає українську на території анексованого півострова. Отож виходить, що саме Ірина Фаріон активна учасниця ворожої спецоперації. Тож чи стане ця історія кінцем її публічної кар’єри? Це рішення має прийняти не Служба Безпеки України і навіть не суд, а всі ми, українці.