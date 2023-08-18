Через постачання неякісних мін СБУ повідомила про підозру керівникам трьох компаній

Контррозвідники Служби безпеки України викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії артилерійських мін для Збройних сил напередодні повномасштабної війни.

Як повідомила СБУ в п’ятницю, 18 серпня, йдеться про виконання оборонного контракту на постачання ЗСУ артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн. Правоохоронці стверджують, що до схеми причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали від Міністерства оборони замовлення на виробництво цих боєприпасів.

Як сказано в повідомленні СБУ, згідно з договорами, підприємці мали відвантажити міни до лютого 2022 року, але до цього строку передали лише частину замовлених мін. У СБУ наголосили, що передані міни виявились бракованими через використання в них неякісного пороху, а такий брак робив неможливим їхнє застосування у бойових умовах і призводив до виведення з ладу артилерійського озброєння.

Фахівці Міноборони викрили цей факт під час випробування одержаних мін, після чого браковану партію повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків. Однак підприємці досі не усунули технічні несправності продукції й не передали українським захисникам «жодної одиниці» боєприпасів за державним замовленням, зазначили в СБУ.

Керівникам компаній повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до постачання неякісних мін та невиконання державного замовлення.