23 травня 2025 року між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у пʼятницю, 23 травня, з Росії в Україну повернули шістьох захисників із Хмельниччини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Серед звільнених з російського полону двоє воїнів з Хмельницького району, троє з Кам’янець-Подільського району та один – із Шепетівського району», – написав Сергій Тюрін у Facebook.

Водночас детальнішої інформації про звільнених воїнів у Хмельницькій ОВА не розголошують.

Нагадаємо, що 23 травня відбулася частина великого обміну полоненими «1000 на 1000», про який Україна та Росія домовилися під час перемовин у Стамбулі. Так, додому вже повернулися 390 українців. Попередньо відомо, що це бійці, які перебували на Курському та Харківському напрямках.