На чотирьох дорогах Львівщини почнуть вимірювати швидкість за допомогою TruCAM

Пристрої TruCAM почнуть використовувати на трьох трасах та вул. Личаківській

З середи, 20 листопада, на вул. Личаківській у Львові та на трьох трасах в області почнуть вимірювати швидкість за допомогою радарів TruCAM. Про це у Facebook написав перший заступник очільника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Загалом в Україні з 20 листопада TruCAM використовуватимуть на 57 нових ділянках. На Львівщині патрульні поліцейські використовуватимуть радари TruCAM на трасах М-09 Львів – Рава-Руська (на відтинку з 50 до 70 км дороги), Н-13 Львів – Самбір – Ужгород (50-68 км), Н-17 Львів – Радехів – Луцьк (2-23 км) та на вул. Личаківській у Львові.

Карта використання TruCAM на дорогах України

Зараз у Львові радари TruCAM працюють на просп. Чорновола, вул. Городоцькій, вул. Шевченка, вул. Княгині Ольги. Нагадаємо, що в області такі радари уже використовують на трасах Київ – Чоп, Львів – Рава-Руська, Львів – Краковець, Львів – Шегині.

На дорогах, де використовують TruCAM, мають встановити відповідні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. А у місцях фіксації порушень має стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками. TruCAM дозволяє вимірювати швидкість на відстані від 15 м до 1200 м.