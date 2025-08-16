День має пройти в мирі, спокої та подяці

Горіховий Спас – третє і завершальне свято в циклі серпневих Спасів, яке в 2025 році припадає на 16 серпня. Воно має як церковне, так і народне значення, тому з ним пов’язано чимало традицій, символів і вірувань. Що не вато робити на Спаса, пише УНІАН.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Не сваріться та не лайтеся. Будь-які конфлікти, злі слова, образи чи сварки вважаються гріхом у цей день. День має пройти в мирі, спокої та подяці.

Не займайтесь важкою фізичною працею. За традицією, на Горіховий Спас не варто прати, прибирати, шити чи ремонтувати щось удома – це час для молитви, родинного застілля та духовного зосередження.

Не відмовляйте у допомозі. Якщо до вас звертаються за підтримкою, не відвертайтесь. Вважається, що добро, зроблене цього дня, повернеться сторицею.

Не викидайте освячену їжу. Рештки плодів, хліба чи інших страв, принесених із храму, не можна викидати, їх потрібно віддати тваринам або акуратно закопати в землю.

Не пропускайте церковну службу. Горіховий Спас – це передусім церковне свято, тому вірянам варто побувати на богослужінні або хоча б помолитися вдома.

Не їжте перші зібрані горіхи до освячення. Вважалося, що перші плоди потрібно принести до храму, а вже потім споживати, так урожай буде благословенним.