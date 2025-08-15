Церковна назва свята – Спас Нерукотворний

У 2025 році Горіховий Спас припадає на 16 серпня за новим (новоюліанським) календарем. Це завершальне свято в циклі трьох літніх Спасів – після Медового (1 серпня) та Яблучного (6 серпня). Про історію та символізм цього дня пише УНІАН.

Історія та символіка

Церковна назва свята – Спас Нерукотворний. Згідно з переказами, лик Ісуса Христа чудесним чином відобразився на рушникові, яким він витер обличчя, без жодного втручання людських рук. Цей образ вважався святинею, яку згодом перенесли до Константинополя. Вшанування цієї події й дало початок святу.

Народні традиції та символи

У цей день у церквах освячують горіхи, хліб із зерна нового врожаю, мед, фрукти, воду, а також тканини , зокрема полотно, льон і бавовну. Ці дари символізують завершення літа, щедрість землі й Божу благодать.

Господині традиційно пекли хліб, пироги та короваї, щедро частували рідних. Зібрані горіхи часто використовували для приготування настоянок і лікарських засобів.

На ярмарках продавали тканини та полотно, тому свято також називали Полотняним Спасом або Спасом на полотні.

У деяких селах був звичай: символічний збір перших горіхів доручали найстаршій жінці роду – скільки вона назбирає, стільки, вважалося, принесуть і всі інші.

Після свята селяни починали активні заготівлі на зиму та сіяли озимі культури.