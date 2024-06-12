На Вознесіння не годиться кричати і розкидати сміття

Вознесіння Господнє (Вознесіння Христове) у християнстві – це день вознесіння Ісуса Христа на небо на 40 день після його воскресіння. Це велике християнське свято, яке завжди припадає на четвер. Це останній день, коли вітаються «Христос Воскрес!», а у храмах ховають плащаницю.

Цьогоріч Вознесіння Христове відзначають 13 червня. У це свято варто піти до сповіді та на службу у храм, краще не робити важкої роботи. Що не можна робити на Вознесіння, розповідає «Рідна країна».

Що не можна робити у день Вознесіння:

сваритися, вдаватися до грубощів, провокувати скандал;

займатися важкою фізичною працею в городі, чи робити ремонт у оселі;

не годиться кричати, розкидати сміття;

плювати на землю: можна поцілити в Ісуса, який перебуває востаннє з людьми на землі;

не радять цього дня вінчатися чи святкувати весілля;