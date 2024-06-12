Вважається, що у Вознесіння Господь ходить серед людей та чує їхні прохання

Вознесіння – церковне свято, яке відзначається на сороковий день після Великодня. За Святим Письмом, у цей день Ісус вознісся на небо і сів «праворуч Отця». Що можна робити у це свято, пише «Рідна країна».

Українські звичаї

За традицією, люди випікали обрядове печиво у формі драбинок, вважалося, що буде по чому Ісусові піднятися на небо. Такий ритуальний хлібець носили на могили, щоб пом'янути померлих.

Крім печива, готували пласкі млинці з пшоняного борошна, у деяких регіонах пекли паски й фарбували крашанки на поминки.

Селяни цього дня обходили свої посіви, качали на них крашанки. До цього дня намагалися повністю обсіятися, бо через 10 днів буде Трійця.

У цей день існує багато прикмет, пов'язаних з родючістю. Оскільки свято припадало на розпал праці в полях, то у Вознесіння потрібно було їсти яйця. Панувала думка, що таким чином можна умилостивити польових духів на добрий врожай.

Що можна робити

Напередодні Вознесіння віряни йдуть до церкви для сповіді та причастя, а в четвер у храмах відбувається урочисте богослужіння з нагоди Вознесіння Господнього.

Вважається, що у Вознесіння Господь ходить серед людей та чує їхні прохання, тому необхідно молитися і просити здоров'я своїм близьким та рідним.