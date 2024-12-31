Зранку на Щедрий вечір готують обрядову кутю

Щедрий вечір – це час для святкування, радості та виконання народних обрядів, які обіцяють удачу та добробут у новому році. Існує безліч традицій, які варто дотримуватися, щоб зустріти рік із благословенням і гарним настроєм. «РБК-Україна» пише, що можна робити на Щедрий вечір, щоб залучити щастя та процвітання.

Історія Щедрого вечора

Традиція Щедрого вечора сягає дохристиянських часів. За язичницькими звичаями у перший день нового року слов’яни вшановували богів Васильчика і Маланку. Згідно з легендою, у бога Ладо була дочка Маланка, яку викрав змій і ув’язнив у темниці. Наречений Маланки, бог Місяць, був на полюванні, тому дівчину врятував богатир Васильчик.

З приходом християнства трактування свята змінилося. Православна церква пов’язала цей день із пам’яттю про двох святих: Василія Великого Кесарійського і преподобної Меланії Римлянки.

Зараз у надвечір’я Нового року та Щедрого вечора в українських церквах відбуваються богослужіння, на яких віряни дякують Богові за рік, що минає, і просять благословень на наступний.

Особливості святкування залежать від регіону. Найчастіше в цей день по домівках ходять щедрувальники, співають пісні-щедрівки і танцюють.

Головні традиції Щедрого вечора

Зранку на Щедрий вечір готують обрядову кутю, яку вже можна заправляти м'ясними продуктами. Також в цей день готують ситні страви зі свинини, яка символізує достаток, а також пироги та вареники з різноманітними начинками.

Трапезу розпочинають з молитви, а ввечері чи наступного дня спалюють дідуха, якого заносили в хату на Святвечір – так очищали оселю від нечистої сили.

З вечора молодь йде щедрувати, бажаючи в обрядових піснях щедрого урожаю та добробуту в наступному році. Крім цього, ніч вважалася магічною, тому дівчата ворожили на майбутнє.

Найбільшою традицією Щедрого вечора було ходіння з вертепом та водіння Кози. Достеменно невідомо, що символізував обряд. Припускають, що водіння кози було пов'язано з грецькими обрядами для закінчення року і народженням нового Місяця.

За сюжетом сценки, коза «помирала», за нею тужили та намагалася «оживити». Здебільшого це вдавалося, що, ймовірно, означало настання нового року.