31 січня до України з російського полону повернулись 207 громадян

На Волинь в рамках обміну полоненими 31 січня повернулись шестеро військовослужбовців. Всі вони потрапили у російський полон в травні 2022-го року.

Як повідомив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко, додому повернулись четверо мешканців Рожищенської громади: 47-річний Анатолій Романік та 44-річний Павло Романіки з Рожища (вони рідні брати), а також 41-річний Богдан Озімок та Олексій Коваль з Рожищенської громади.

Крім того, з полону звільнили 38-річного Віталія Герасимика із села Будятичі Поромівської громади та 50-річного Миколу Гойдала із села Низкиничі Нововолинської громади.

Волиняни потрапили у полон в травні 2022-го року під Лиманом.

Додамо, що сумарно 31 січня Україна повернула 207 військовослужбовців із російського полону. Серед них 95 представників ЗСУ, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів ТрО та один представник поліції.

Нагадаємо, під час попереднього обміну 3 січня з російського полону повернулись четверо мешканців Волині.