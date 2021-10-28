Жінка запевняла суд, що сіяла мак лише для випічки та на освячення у церкві

Куховарку школи у селі Соснівка на Рівненщині Дубенський міськрайонний суд оштрафував на 1700 гривень за вирощування маку на власному городі. Жінка запевнила, що більше сіяти не буде і ретельно виполюватиме мак, якщо він насіється сам.

Посів маку на присадибній ділянці Тетяни П. у Соснівці Дубенського району у липні помітили місцеві поліцейські. У городі поміж цибулею нарахувати 236 рослин маку. Його вирвали й надіслали на експертизу. Яка й підтвердила, що це снодійний мак, вирощувати який у приватних садибах заборонено. Поліція відкрила кримінальне провадження.

На суді Тетяна П. підтвердила, що у квітні, як і кожного року до того, посіяла поміж цибулею мак. Жінка запевнила, що вирощувала лише для власних потреб — на торти та на освячення у церкві на свято. Обіцяла більше не сіяти мак і виполювати його, навіть якщо насіється сам.

Врахувавши скрутне матеріальне становище підсудної, яка працює куховаркою у школі на півставки, суддя Олександра Жуковська призначила мінімальне покарання: штраф у розмірі 1700 гривень. Жінка також має сплатити близько 1000 грн за проведення експертизи. Вирваний на городі мак підлягає знищенню як речовий доказ.

Зазначимо, що вирощувати мак в Україні можуть лише підприємства, які мають на це ліцензію. На городі його сіяти не можна, щоб снодійний мак не став сировиною для виготовлення наркотиків.