Потерпіла сплатить 2,2 тис. грн за те, що не з`являлася на судові засідання

Калуський міськрайонний суд оштрафував на 510 грн пенсіонера, який побив літню жінку, через місце у черзі у відділенні «Укрпошти». Водночас потерпіла сплатить на користь держави 2,2 тис. грн за те, що на судові засідання не з`являлася і про причини неявки суд не повідомляла.

У вироку суду вказано, що обвинувачений свою вину не визнав. Він пояснив, що прийшов у відділення «Укрпошти», аби отримати пенсію і став у чергу. Натомість потерпіла чергу проігнорувала, про що він зробив їй зауваження. За словами пенсіонера, у відповідь на це потерпіла почала нецензурно висловлюватись. Вона наблизилась до нього, приперла до тумби та хотіла вдарити коліном в пах.

За показами потерпілої, вона прийшла у відділення пошти, щоб заплатити за електроенергію. Вона стала в чергу, але обвинувачений почав кричати на неї, чому вона там стала. Вона йому відповіла, щоб він не командував. Після цього працівники пошти сказали, що у зв`язку з карантином у приміщенні повинна перебувати обмежена кількість осіб, тому вона вийшла із залу в коридор та стала чекати своєї черги.

«Через якийсь час вийшов обвинувачений і почав їй наносити удари по обличчю, животі та в область грудей. Ці удари він почав наносити безпричинно, при цьому кричав, чому вона не питає його, чи можна зайти, а у відповідь вона відповідала, що не повинна його про щось питати. Конфлікт між ними тривав декілька секунд. Тоді вибігли працівник пошти і почали їх розбороняти, вони початку конфлікту не бачили. Коли її побив обвинувачений, то вона впала на землю», – йдеться у вироку суду.

Як зазначено у матеріалах справи, жінка на судовому засіданні була присутня лише раз. Надалі в суді не з`являлася і про причини неявки не повідомляла. Так 1 липня 2021 жінка, зареєструвавшись в суді, до початку засідання покинула приміщення. При цьому жодних клопотань про відкладення судового розгляду не подавала та не повідомляла про причини її неявки. Тому суд ухвалив накласти на потерпілу стягнення у розмірі 2270 грн на користь держави.

У підсумку суд, взявши все до уваги свідчення усіх учасників конфлікту та покази свідків, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, та призначити покарання у виді штрафу у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень. На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Івано-Франківського апеляційного суду.