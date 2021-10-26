Під час навчань СБУ можлива перевірка посвідчень особи та огляд автомобілів

СБУ повідомила про проведення антитерористичних навчань у Калуші у четвер, 28 жовтня. Цього дня мешканців міста просять мати при собі документи, які посвідчують особу. Також можлива перевірка транспорту та перекриття дорожнього руху. В СБУ уточнили, що навчання відбуватимуться в умовах максимально наближених до реальних.

У вівторок, 26 жовтня, прес-служба управління СБУ в Івано-Франківській області повідомила про заплановані антитерористичні навчання. Один з етапів проходитиме в адміністративному приміщенні Калуського міськрайонного суду — перевірятимуть ступінь захисту у разі виникнення терористичних загроз.

Тренування відбуватимуться в умовах максимально наближених до реальних. Силовики відпрацюють практичні навички з пошуку й локалізації умовних терористів у місцях масового скупчення людей.

«Під час навчань можливе тимчасове запровадження особливого режиму в районному центрі. Зокрема йдеться про обмеження руху транспортних засобів і пішоходів», — йдеться у повідомленні прес-служби СБУ у Івано-Франківській області.

Можлива перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо. У зв'язку з цим, СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.