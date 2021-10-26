Хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння

Затриманого за хуліганство у Франківську 20-річного чоловіка передали у військкомат. Вночі на суботу, 23 жовтня, юнак пошкодив у центральній частині міста ліхтарі та клумби. Його вдалося ідентифікувати за допомогою камер спостереження та відео з соцмереж. Свій вчинок 20-річний франківець пояснив тим, що просто перебував у нетверезому стані. Під час встановлення особи виявилося також, що юнак досі ухилявся від військової служби.

Про передачу хулігана у військкомат під час оперативної наради 26 жовтня повідомив мер Франківська Руслан Марцінків. «Той самий "Юра", що трощив ліхтарі, виявляється, ухилявся від військової служби, тож його передали у військомат. Поліція порушила кримінальну справу за хуліганство (стаття 296 ККУ). Я думаю, хуліганів треба покарати. Швидко і показово. Взагалі я би до Кримінального кодексу вніс зміни — щоб одним із видів покарання було надавати буків по голій сраці серед площі. Робиш зле – показово отримуєш покарання. Здається, це було б найефективніше!» — заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Сам інцидент за участі 20-річного хулігана стався вночі з п'ятниці на суботу, 23 жовтня, коли чоловік потрощив клумби та ліхтарі на території кафе у центрі Франківська. Поліцейським вдалося встановити особу хулігана і вчора, 25 жовтня, правоохоронці повідомили, що чоловіку загрожує до п'яти років ув'язнення за потрощені ліхтарі.

Наразі поліцейські продовжують розслідування за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство).