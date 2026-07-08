Українські військові підняли прапор своєї бригади в Новохатському

Збройні сили України повернули під контроль селище Новохатське в Донецькій області. Про це повідомили у середу, 8 липня, у пресслужбі 37-ї бригади морської піхоти.

На відео, яке оприлюднила бригада, видно українських військових на території селища, які тримають в руках прапор бригади. Також на кадрах видно панораму села, в якому зруйновані чи пошкоджені всі будинки.

«Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив», – повідомили у пресслужбі 37-ї бригади.

Звільнення селища здійснили спільники зусиллями бійці 37 ОБрМП та 79 ОДШБр.

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Новохатське розташоване за 2 км від кордону з Дніпропетровською областю, за 25 км від Великої Новосілки та 80 км від Донецька. Про окупацію селища стало відомо в липні 2025 року.