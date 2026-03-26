Десантники звільнили ще одне село на Дніпропетровщині

Українські військові звільнили село Березове у Дніпропетровській області. Про це у четвер, 26 березня, повідомило Командування Десантно-штурмових військ.

«Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі. Там, де заходять підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України – противник зазнає колосальних втрат, або залишається в українській землі назавжди», – йдеться у повідомленні ДШВ.

Зазначається, що участь у операції брали підрозділи 92 окремої десантно-штурмової бригади.

Також у ДШВ повідомили, що станом на 25 березня 2026 року деокупували на Олександрівському напрямку 9 населених пунктів (7 – у Дніпропетровській області, 2 – в Запорізькій області), ще 3 – зачистили від росіян. Таким чином десантники вже звільнили 440 км² територій на напрямку.

Стежте за ситуацією на фронті у режимі реального часу

До слова, 10 березня начальник Головного оперативного управління Генерального штабу, генерал-майор Олександр Комаренко повідомляв, що ЗСУ вже майже звільнили всю територію Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 20 березня Головнокомандувач ЗСУ повідомляв, що окупанти посилили тиск на Покровському та Олександрівському напрямках, здійснивши понад 600 штурмів. Однак зазнали великих втрат. Лише протягом 17-20 березня росіяни втратили понад 6090 військових вбитими та пораненими.