Вулиця отримала назву півтора роки тому, а на сесії 23 грудня її затвердили остаточно

У селі Струмівка під Луцьком одну із вулиць назвали на честь французької модельєрки Коко Шанель. Це рішення прийняли депутати на сесії Підгайцівської сільради. У сільраді повідомляли, що ініціатором такої назви став забудовник, який зводить на цій вулиці житловий комплекс «От кутюр». Назва була присвоєна ще півтора роки тому, лише зараз на сесії її офіційно затвердили.

Рішення про присвоєння нової назви прийняли депутати на сесії Підгацівської сільської ради у четвер, 23 грудня, повідомив у коментарі ZAXID.NET депутат Михайло Котов. Як йшлось у проекті, нові назви сільрада вирішила присвоїти одразу декільком вулицям. Частину з них назвали на честь відомих волинян, зокрема, художника Миколи Кумановського та Олександра Валенти, поета Костя Шишка. Та одну з вулиць вирішили назвати на честь відомої французької модельєрки Коко Шанель.

Представники Підгайцівської сільради повідомляли у Facebook, що заяву про присвоєння такої назви вулиці подав один з приватних забудовників. Півтора роки тому цю назву затвердив виконком. «Таке рішення було прийнято виконкомом ще півтора роки тому, а тепер треба було його підтвердити, щоб внести в загальну базу. Тобто, ця вулиця була так названа ще півтора роки тому», – зазначив Михайло Котов.

Судячи з публікацій у Facebook, про вулицю Коко Шанель пише забудовник «Сімейна фортеця», який зводить тут житловий комплекс преміум-класу «Haute couture», або ж, як вони самі його називають, «От кутюр».

«Наше житло навіть переконало деяких противників заміського житла все ж придбати квартири в, наприклад, «От Кутюр». Адже тут так камерно, як у приватних будинках, є усі зручності, інфраструктура, круті планування Тож ми не гірші за Шанель, чиїм іменем називається наша вулиця, Донателли Версаче чи Вірджила Абло, які не тільки шили свій одяг, але й активно носили його», – йшлось у дописі від 14 грудня.