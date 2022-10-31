Луцькій тренерці, на занятті якої мало не втопилась трирічна дівчинка, повідомили про підозру. Внаслідок тривалого перебування під водою дитина, згідно з висновками експертів, зазнала тяжких тілесних ушкоджень. 24-річній тренерці інкримінують порушення статті про неналежне виконання професійних обов'язків, яка передбачає мінімум три роки обмеження волі.

Інцидент стався ще 22 серпня цього року. «В приміщенні басейну під час занять із дітьми наставниця допустила тривале занурення 3-річної вихованки у воду та її втоплення, що не призвело до летального наслідку лиш завдяки наданій дівчинці медичній допомозі», – повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

За інформацією місцевого телеканалу «Аверс», нещасний випадок стався у луцькому фітнес-клубі «Лайм Фіт». Журналісти публікували відео з камери спостереження, на яких зафіксований інцидент. На кадрах видно, що тривалий час дитина перебувала під водою і на неї ніхто не звертав увагу.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, дівчинка зазнала тяжких тілесних ушкоджень.

24-річній тренерці повідомили про підозру за ч.2 ст. 137 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей). Санкція статті передбачає мінімум три роки обмеження волі.