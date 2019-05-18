Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар

«Колись ми повернемося в Крим, будемо дивитися на наше Чорне море і плакати».

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У суботу, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу.

У суботу в Києві та інших містах України плануються заходи, присвячені цьому дню. Траурні заходи пройдуть також у багатьох країнах світу. На 12:00 запланована всеукраїнська хвилина мовчання в пам'ять жертв геноциду кримських татар. У Криму, анексованому Росією, траурні заходи, крім офіційних, заборонені, а спроби їх проведення зупиняють.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3-ій годині ночі й тривала до початку червня. Перша і найбільша хвиля виселення закінчилася 20 травня. Офіційною підставою для цього злочину стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859-сс "Про кримських татар" від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

За офіційними даними було депортовано 183,1 тис. кримських татар; за татарськими джерелами - понад 400 тис, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46%. В операції брали участь 32 тис. співробітників НКВС. При цьому переважна більшість майна залишилася і була конфіскована державою.

Більшість депортованих було направлено на спецпоселення до Узбекистану, частина - до ГУЛАГу, а ще частина - для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну. До Криму посилено заселялися вихідці з Росії, зазвичай родини відставників з силових відомств.