На Хмельниччині судили солдата, який втік з військової частини і рік не повертався на службу. Свій вчинок пояснив тим, що мав проблеми зі здоров’ям і хотів пролікуватись вдома. Йому присудили п’ять років ув’язнення.

Як йдеться у вироку Ярмолинецького райсуду, чоловік приєднався до лав ЗСУ в червні 2022 року. У вересні цього ж року він самовільно покинув військову частину і повернувся додому в Шепетівку. Його затримали через рік, у вересні 2023-го.

На судовому засіданні, яке відбулося 13 грудня, чоловік свою провину визнав і пояснив, що зі служби вирішив піти через загострення хронічної хвороби.

«Через незадовільні умови для проживання та перебування в нього загострилася хронічна шкіряна хвороба. Так як в умовах військової частини він не міг отримувати належне лікування, то 13 вересня 2022 року він самовільно залишив пункт постійної дислокації військової частини та поїхав додому, де і перебував, проживаючи то вдома, то в друзів, поки не був затриманий військовослужбовцями», – наводять у вироку пояснення чоловіка.

Дослідивши матеріали справи, суддя Микола Баськов визнав чоловіка винним у порушенні ч.4 ст. 408 ККУ (самовільне залишення місця служби) і призначив йому п’ять років ув’язнення.

«Поведінка обвинуваченого суттєво знижує рівень військової дисципліни та боєготовність ЗСУ, що в умовах сьогодення є критично неприпустимим. Також суд вважає, що звільнення обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням фактично сформує негативну думку інших військовослужбовців, відповідно до якої дезертирство під час воєнного стану не призводить до адекватного скоєному покарання», – вирішив суддя.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію. Станом на цей час чоловік перебуває під вартою в СІЗО.