Частину співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ, зокрема тих, хто стежив за редакцією Bihus.Info, перевели у зону проведення бойових дій на Сході. Про це у четвер, 15 лютого, повідомили журналісти у соцмережі X та оприлюднили відповідний лист від СБУ.

«Зазначені у вашому запиті співробітники СБУ, згідно із наказом Голови Служби безпеки України, переміщені для виконання оперативно-бойових завдань у зону проведення бойових дій, зокрема на території Донецької та Луганської областей», – відповіли у СБУ.

Також журналістам повідомили, що керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили з посади, його обов’язки тимчасово виконуватиме Андрій Іщук.

У СБУ також зауважили, що наразі у зазначеному департаменті триває робота з переформування його діяльності «з метою кардинальної зміни підходів до роботи».

У редакції Bihus.Info розповіли, що в інформаційному запиті журналісти поставили до СБУ такі питання:

Про кого саме йшлося в коментарі СБУ щодо кадрових рішень в Департаменті захисту національної державності?

Чи продовжують виконувати свої службові обов'язки зараз представники ДЗНД СБУ, про яких йдеться в сюжеті Bihus.Іnfo, а саме Ігор Кравченко, Євген Коноваленко, Тарас Садовник? Чи будуть вони відсторонені?

Хто зараз виконує обов'язки керівника Департаменту захисту національної державності?

Нагадаємо, 16 січня у мережі з’явилося відео, на якому працівники проекту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Згодом Денис Бігус повідомив, що за командою журналістів стежили щонайменше кілька місяців – зокрема.

У понеділок, 5 лютого, журналісти Bihus.Info у своєму відео розповіли, що Стеження за командою журналістів Bihus.Info організував і здійснив Департамент захисту національної державності СБУ. Спецслужба згодом підтвердила свою причетність до стеження, пояснивши, що окремі журналісти Bihus.Info виявились «клієнтами наркодилерів».

Зараз справу щодо незаконного стеження за медійниками розслідує ДБР.