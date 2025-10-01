27-річна Вікторія Тоненчук померла 10 квітня неприходячи до тями

Справу про жорстоке смертельне побиття 27-річної Вікторії Тоненчук з селища Глибока передали до суду. 5 квітня під час повернення додому її побив 19-річний чоловік, з яким жінка зустрічалася. Після цього потерпіла впала в кому і через п’ять днів, не приходячи до тями, померла у лікарні. Поліція затримала буковинця, причетного до побиття, та оголосила йому підозру.

У Чернівецькій обласній лікарнй швидкої медичної у Вікторії Тоненчук діагностували важкі травми черепа та внутрішніх органів. Медики під’єднали її до апарату штучної вентиляції легень. Однак близько 13:00 10 квітня вона померла. Тоді головний лікар медзакладу Олександр Грушко розповів, що пацієнтка до останнього перебувала у комі.

Родичі та друзі Вікторії Тоненчук повідомляли ZAXID.NET, що напад на жінку скоїв її 19-річний знайомий Юрій Юркевич. За їхніми словами, він і до того не раз її бив. Слідчі поліції Чернівецької області зібрали докази вини буковинця та завершили досудове розслідування, йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські встановили, що 19-річний обвинувачений разом із 27-річною буковинкою відпочивали у розважальних закладах Чернівців, після чого вони на таксі вирушили до Глибоки. Там між ними виник конфлікт, під час якого чоловік під дією алкоголю жорстоко побив жінку.

«Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть Вікторії настала від набряку мозку та ускладнення закритої внутрішньочерепної травми», – повідомили в поліції.

Юрію Юркевичу слідчі інкримінують вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.