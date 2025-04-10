Дівчина п'ять днів перебувала в комі

27-річна буковинка Вікторія Тоненчук з селища Глибока, яка впала в кому після жорстокого побиття співмешканцем, померла. Жінка за життя боролася 5 днів. Однак медики не змогли врятувати її. В поліції повідомили ZAXID.NET, що за фактом побиття відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини.

У Чернівецьку обласну лікарню швидкої медичної допомоги 27-річна Вікторія Тоненчук потрапила вже в комі 5 квітня. У неї діагностували важкі травми черепа, внутрішніх органів. Медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень. Однак близько 13:00 10 квітня вона померла, повідомив сайт «Молодий буковинець».

Головний лікар медзакладу Олександр Грушко розповів, що пацієнтка до останнього перебувала у комі. «Зважаючи на те, що пацієнтка від початку перебувала на апараті штучної вентиляції легень, було зрозуміло, що шанси на життя у неї, на жаль, дуже малі», – зазначив головний лікар.

Родичі та друзі Вікторії Тоненчук повідомляють, що жінку жорстоко побив чоловік, з яким вона зустрічалася 9 місяців. Вони стверджують, що чоловік не вперше бив Вікторію. За словами близької подруги загиблої Лізи Ігнатеску, в лютому цей чоловік побив Вікторію до струсу мозку.

«Вікторія зустрічалася з місцевим жителем з Глибоки Юрієм Юркевичем. Йому 18 років. Я категорично була проти їхніх стосунків, я бачила як він ставиться до неї. Вона на таке не заслуговувала, а після першого побиття я благала, щоб вона більше не бачилася з цим негідником», – розповіла ZAXID.NET Ліза Ігнатеску.

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Загибла Вікторія після першого побиття

Друзі додають, що 9 квітня із соцмереж дізналися, що кривдник Вікторії міг втекти за кордон. Однак, сьогодні стало відомо, що поки що він залишається в селищі Глибока. Його досі не затримали.

У поліції Буковини ZAXID.NET повідомили, що розслідують обставини побиття 27-річної жінки, яке спричинило тяжкі наслідки. Слідчі відкрили провадження за правовою кваліфікацією – умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України), повідомили в поліції Буковини в середу, 9 квітня.

«Наразі у межах кримінального провадження проводяться слідчі дії та призначено відповідні експертизи. Однією із версій отримання тілесних ушкоджень потерпілою, слідчі розглядають побиття буковинки знайомим», – зазначили в пресслужбі поліції.

Поки що підозру 18-річний чоловік не отримав, тож він перебуває на волі. Про чин похорону рідні та друзі Вікторії Тоненчук повідомлять згодом в соціальних мережах.