Пункт пропуску «Краківець», через який хотів виїхати Михайло Шаповал

Яворівський районний суд Львівської області визнав винним 32-річного киянина Михайла Шаповала у підробці документів і призначив йому 17 тис. грн штрафу. Обвинувачений цьогоріч 27 квітня намагався виїхати до Польщі й підробив лист від Міністерства культури й інформаційної політики, де назвав себе менеджером співака YAKTAK.

У матеріалах справи, які опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що обвинувачений на початку квітня 2024 року підробив лист про сприяння виїзду за кордон від Мінкульту. Михайло Шаповал зазначив у підробленому документі, що Мінкульт звертається до Держприкордонслужби й просить дозволити перетин кордону учасникам творчого колективу у межах програми YAKTAK tour. Обвинувачений також зазначив, що причиною виїзду є концерти для підтримки України. Михайло Шаповал написав у підробленому листі, що він є одним із менеджерів співака YAKTAK.

Обвинувачений 27 квітня 2024 року приїхав на пункт пропуску «Краківець» й показав підроблені документи. Прикордонники відмовилися пропускати чоловіка на територію Польщі.

У суді Михайло Шаповал повністю визнав свою провину. Суддя Наталія Швед визнала його винним у підробленні офіційних документів (ч. 1 та ч. 4 ст. 358 ККУ) та оштрафувала його на 17 тис. грн.