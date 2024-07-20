Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області визнав місцевого мешканця Олександра П. винним в ухиленні від військового обліку. Він проігнорував повідомлення про проходження ВЛК, за що тепер вимушений сплатити 5100 грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, військовозобов’язаний Олександр П. наприкінці травня 2024 року отримав під особистий підпис попередження начальника ТЦК та СП про необхідність виконання вимог щодо військового обліку. Йому вручили повістку про проходження медогляду військово-лікарською комісією (ВЛК) настпуного дня.

Олександр П. проігнорував повістку і щодо нього порушили кримінальну справу через ухилення від військового обліку. До обвинувального акта була долучена заява обвинуваченого про визнання провини.

Справу розглянула суддя Оксана Плечищева, яка дослідила усі матеріали та визнала Олександра П. винним у адмінправопорушення, призначивши 5100 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.