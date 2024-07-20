Рівненський окружний адміністративний суд задовольнив позов військового з Рівненщини та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби за сімейними обставинами. Підставою для звільнення є те, що батько позивача потребує постійного стороннього догляду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, мешканець Рівненської області був призваний на військову службу під час мобілізації. Солдат подав рапорт командиру з проханням звільнити його зі служби за сімейними обставинами – через те, що його батько, відповідно до довідки лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребує постійного стороннього догляду. Наприкінці квітня 2024 року командир військової частини відмовив солдату, аргументуючи це тим, що «рішення ЛКК не є належним підтверджуючим документом для звільнення зі служби за мобілізацією в Збройних Силах України».

Солдат з Рівненщини не погодився з рішення командування та звернувся до суду, щоб його скасувати та зобов’язати військову частину звільнити його зі служби. У відзиві на позовну заяву представник військової частини ще раз заявив, що «батько позивача є старшим 18 років, тому потрібен саме висновок МСЕК для встановлення обставин постійного догляду та жодним чином не висновок ЛКК».

У матеріалах справи є довідка ЛКК, у якій вказано, що батько позивача є невиліковно хворим та потребує догляду, оскільки не може самостійно пересуватись. Матір позивача померла, а рідний брат також перебуває на військовій службі.

Суд вважає подані позивачем документи належними і достатніми для підтвердження того, що батько позивача потребує постійного догляду та приходить до висновку, що позивач мав повне право звільнитися з військової служби на підставі абзацу 4 підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Справу розглянула суддя Наталія Друзенко, яка дослідила усі матеріали та повністю задовольнила позов військового, визнавши дії військової частини протиправними та зобов’язавши її звільнити позивача з військової служби за сімейними обставинами. Рішення ще можна оскаржити.