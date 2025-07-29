Інцидент стався 11 червня о 17:00 на парковці гіпермаркету

Коломийський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Владислава Карлічука винним у пошкодженні дороги та створенні перешкод для руху автомобілів і призначив йому 340 грн штрафу.

Як йдеться у постанові від 24 липня, інцидент стався 11 червня о 17:00 на парковці «Епіцентру» у Коломиї. Владислав Карлічук влаштував дрифт на Mercedes-Benz, забруднивши бруківку паркінгу. Поліцію викликала служба безпеки гіпермаркету, адже своїми діями обвинувачений загрожував життю покупцям та іншим водіям.

Владислав Карлічук до суду не з’явився, хоча підписав складений на нього адмінпротокол, підтвердивши обставини свого вчинку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Яремин визнала прикарпатця винним у пошкодженні дороги та створенні перешкод для руху автомобілів і призначила йому 340 грн штрафу. Також обвинувачений має сплатити 605 грн судового збору.