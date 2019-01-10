Суд у Криму залишив під арештом кримськотатарського активіста Бекірова

Адвокати вимагають хоча б перевести Бекірова до медчастини СІЗО - чоловік хворий на цукровий діабет і пережив інфаркт та операцію на серці

СуспільствоЮрій Братюк, 10 січня700

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Суд у Криму залишив під арештом кримськотатарського активіста Бекірова
фото ATR
Російські силовики затримали Бекірова на в'їзді в окупований Крим жителя Новоолексіївки Херсонської області

У четвер, 10 січня, підконтрольний РФ суд Криму відмовив у задоволенні апеляційної скарги на продовження арешту кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Про це повідомляє «Крим.Реалії». Журналісти розповіли, що згідно з рішенням суду, Бекіров залишиться в СІЗО до 11 лютого. Перед засіданням суду Бекіров поскаржився на проблеми зі здоров'ям.

«Я сам не знаю, як я так довго протримався з таким списком хвороб у СІЗО, але я вам точно кажу, що з кожним днем мені лише гіршає», – сказав Бекіров.

Адвокат заарештованого наголосив, що його підзахисний інвалід першої групи і зараз він перебуває у спецблоці - адміністрація СІЗО відмовляється навіть перевести його в медсанчастину, що унеможливлює спостереження лікарями.

«Захист надав медичні документи на 87 сторінках про стан здоров'я мого підзахисного, зокрема, документи, згідно з якими Бекірова не можна утримувати в СІЗО. Мій підзахисний приймає 16 таблеток на день, не рахуючи перев'язок ампутованої ноги. Коли його один раз привезли в Семашко й заміряли рівень цукру в крові, лікар жахнувся і сказав, що в будь-який момент Бекіров може впасти в кому. Зараз не вирішується питання, чи вчинив Бекіров якийсь злочин чи ні. Вирішується питання, чи буде він жити взагалі», – заявив адвокат.

Як повідомлялось раніше, російські силовики затримали на в'їзді в окупований Крим жителя Новоолексіївки Херсонської області кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з матеріалами справи, Бекіров, будучи в Криму, нібито передав іншому чоловіку сумку з майже 12 кг тротилу і майже 200 патронами калібру 9 мм з проханням заховати.

Зазначається, що Бекіров хворий на цукровий діабет, і нещодавно він пережив інфаркт, а в січні 2018 року переніс операцію на серці. Крім того, Бекіров ходить за допомогою протезу на правій нозі нижче коліна

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