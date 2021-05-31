Поліція затримала 33-річного мешканця Пустомитів на гарячому, коли він саме відкручував розп’яття від хреста

Пустомитівський районний суд Львівщини засудив до чотирьох років тюрми раніше судимого чоловіка, який обкрадав могили у селі Липники, що неподалік Львова.

Як вказано у вироку суду, 21 березня чоловік перебував на Липниківському кладовищі вчиняв наругу над могилами та крав з пам’ятників та хрестів латунні розп’яття. Поліція затримала 33-річного мешканця Пустомитів на гарячому, коли він саме відкручував розп’яття від хреста.

У вироку суду вказано, що від дій чоловіка постраждали щонайменше семеро людей – це родичі людей, які поховані на Липниківському кладовищі. Вони не прийшли на судове засідання.

Обвинувачений у суді визнав свою провину у нарузі над могилами. 33-річний мешканець Пустомитів є неодноразово судимим, востаннє Пустомитівським райсудом у березні 2021 року за крадіжку. Тоді йому призначили три роки тюрми, однак поки вирок ще не набув чинності, чоловік обікрав могили на Липниківському кладовищі.

Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Мусієвський визнав винним 33-річного мешканця Пустомитів винним у нарузі над могилами та призначив рік тюрми. Однак до покарання суддя додав три роки тюремного ув’язнення, які чоловік ще не відбув, тож загалом йому доведеться провести в тюрмі чотири роки.