Смертельна аварія сталася 8 червня 2023 року у с. Чомонин

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним експедитора ТОВ «Волинь-табак» Олександра Царика у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права рік керувати транспортними засобами, проте замінили реальний термін на один рік іспитового.

Як вказано у вироку суду, який винесли 28 грудня, смертельна аварія сталася 8 червня 2023 року на автодорозі М-25 «Мукачово-Чоп». Рухаючись на Volkswagen Transporter зі швидкістю 122 км/год через село Чомонин, Олександр Царик збив велосипедиста. Від численних травм той загинув на місці ДТП.

Встановлено, що причиною аварії стало порушення водієм правил дорожнього руху. У суді Олександр Царик визнав свою вину. Під час розгляду справи було враховано те, що обвинувачений відшкодував витрати на поховання померлого, утримує двох малолітніх дітей і знаходиться на обліку у лікаря-ендокринолога з діагнозом «цукровий діабет 1 типу з незадовільним контролем».

Суддя Олена Голяна призначила Олександру Царику покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права рік керувати транспортними засобами. Від відбування призначеного судом покарання водія-експедитора звільнили з випробувальним строком на 1 рік. Також він має сплатити 7517 грн за проведення судових експертиз.