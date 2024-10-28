Орест Косар помер в реанімації через 1,5 місяця після побиття

Залізничний районний суд Львова виніс вирок грабіжнику, який три роки тому на сходовій клітці будинку тяжко побив відомого львівського художника Ореста Косара. Після побиття художник помер в реанімації. Нападнику, 38-річному львів’янину Юрію Притулі присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

У липні 2021 року на сходовій клітці одного із львівських будинків грабіжник напав на 65-річного львівського художника Ореста Косара. Нападник завдав жертві ударів по голові, тілу та кінцівках та кинув постраждалого на сходи, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Грабіжник викрав у художника мобільний телефон і наплічну сумку з приладдям, після чого з місця події втік.

Унаслідок побиття художник отримав важкі травми і помер у лікарні через 1,5 місяця.

Окрім цього, за даними прокуратури, Юрій Притула раніше у червні того ж року в одному із львівських скверів Залізничного району напав на перехожого, побив його, зірвав зі шиї золотий ланцюжок та викрав сумку із речами. Після скоєного нападник втік з викраденим майном.

Залізничний районний суд Львова визнав 38-річного львів’янина Юрія Притулу винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, грабежі та розбої (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 187 ККУ). Йому призначили покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Орест Косар був членом Національної спілки художників України. Народився у 1955 році в Зборові на Тернопільщині, закінчив Академію мистецтв. Брав участь в обласних та всеукраїнських мистецьких виставках, пленерах. Художник писав пейзажі, натюрморти, був продовжувачем львівської декоративної школи, але вже з модерним стилем. Відомий художник помер у лікарні, не приходячи до тями, після важкого побиття та пограбування, яке трапилося 2 липня 2021 року.