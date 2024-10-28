Суд виніс вирок винуватцю загибелі відомого львівського художника Ореста Косара
Нападник отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна
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Залізничний районний суд Львова виніс вирок грабіжнику, який три роки тому на сходовій клітці будинку тяжко побив відомого львівського художника Ореста Косара. Після побиття художник помер в реанімації. Нападнику, 38-річному львів’янину Юрію Притулі присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.
У липні 2021 року на сходовій клітці одного із львівських будинків грабіжник напав на 65-річного львівського художника Ореста Косара. Нападник завдав жертві ударів по голові, тілу та кінцівках та кинув постраждалого на сходи, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Грабіжник викрав у художника мобільний телефон і наплічну сумку з приладдям, після чого з місця події втік.
Унаслідок побиття художник отримав важкі травми і помер у лікарні через 1,5 місяця.
Окрім цього, за даними прокуратури, Юрій Притула раніше у червні того ж року в одному із львівських скверів Залізничного району напав на перехожого, побив його, зірвав зі шиї золотий ланцюжок та викрав сумку із речами. Після скоєного нападник втік з викраденим майном.
Залізничний районний суд Львова визнав 38-річного львів’янина Юрія Притулу винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, грабежі та розбої (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 187 ККУ). Йому призначили покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Орест Косар був членом Національної спілки художників України. Народився у 1955 році в Зборові на Тернопільщині, закінчив Академію мистецтв. Брав участь в обласних та всеукраїнських мистецьких виставках, пленерах. Художник писав пейзажі, натюрморти, був продовжувачем львівської декоративної школи, але вже з модерним стилем. Відомий художник помер у лікарні, не приходячи до тями, після важкого побиття та пограбування, яке трапилося 2 липня 2021 року.