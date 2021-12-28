Орест Косар помер у реанімації через 1,5 місяця після побиття

Слідчі завершили розслідування побиття до смерті 65-річного львівського художника Ореста Косара. Влітку на нього напав грабіжник, сильно побив, після чого Орест Косар помер у лікарні. Його нападник виявився рецидивістом. Зараз він у СІЗО, справу передали на розгляд Залізничного районного суду Львова.

Трагічний випадок трапився 2 липня 2021 року.

«На сходовій клітці одного із львівських будинків фігурант напав на пенсіонера, наніс йому тяжкі тілесні ушкодження та заволодів його мобільним телефоном вартістю близько 800 грн і наплічною сумкою, в якій було художнє приладдя жертви. Від отриманих травм потерпілий, який виявився знаменитим місцевим художником, помер у лікарні», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Побої були дуже серйозні. Орест Косар отримав важкі травми голови, він перебував у комі на апараті штучного дихання. Львів’янин помер у реанімації 18 серпня.

28 грудня прокуратура повідомила, що прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова скерували до Залізничного суду обвинувальний акт щодо нападника, 35-річного львів’янина. Його обвинувачують у вчиненні грабежу, розбою та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті (ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 ККУ).

Як встановили слідчі, він вже досвідчений рецидивіст, раніше був судимий за корисливі злочини. А за місяць до нападу на художника він побив у сквері перехожого, зірвав з шиї золотий ланцюжок та викрав сумку.

Орест Косар був членом Національної спілки художників України. Народився у 1955 році в Зборові на Тернопільщині, закінчив Академію мистецтв. Брав участь в обласних та всеукраїнських мистецьких виставках, пленерах. Художник писав пейзажі, натюрморти, був продовжувачем львівської декоративної школи, але вже з модерним стилем.